Криштиану Роналду приобрёл две виллы на островах в Красном море за $8 миллионов

Дата публикации: 24-12-2025 01:47

40-летний нападающий и капитан Аль-Насра Криштиану Роналду недавно стал обладателем двух роскошных вилл на курорте Нуджума, которые обошлись ему в 8 миллионов долларов. Данные виллы расположены на одном из островов в Красном море, удалённом более чем на 20 километров от материковой части Саудовской Аравии. Добраться до этого эксклюзивного острова можно только по воде, что добавляет приватности и уединения новой собственности знаменитого футболиста. По словам самого португальца, такая покупка была осознанным решением, продиктованным его личной привязанностью к этому месту.

Криштиану отметил, что остров произвел на него огромное впечатление, когда он впервые посетил его вместе с Джорджиной Родригес. Он подчеркнул, что с первой минуты почувствовал особую близость с окружающей атмосферой и невероятной природной красотой этого уголка. "Это действительно уникальное место, которое по-настоящему вдохновляет. Здесь мы обретаем покой, гармонию и отдыхаем от суеты большого мира", - приводит слова Роналду Goal.com. Новый дом спортсмена станет для семьи идеальным местом для отдыха и восстановления сил во время насыщенного футбольного сезона.