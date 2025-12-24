Педри положительно отозвался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Дата публикации: 24-12-2025 01:48

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился впечатлениями о том, как узнал о визите бывшего нападающего каталонского клуба Лионеля Месси на обновленный стадион «Камп Ноу». В ноябре прошлого года аргентинец посетил родную арену «блауграны» и признался, что очень скучает по этому атмосфере, а посещение вызвало у него сильные эмоции.

«Через социальные сети, потому что об этом начали писать буквально везде - сложно было не заметить такую новость. Мне немного жаль, что у нас не получилось встретиться и пообщаться лично. Было бы здорово поговорить с ним вновь.

Хотел ли бы я, чтобы Месси вернулся в «Барселону»? Конечно, без малейших сомнений. Лионель - лучший футболист в истории клуба. Он оказал огромное влияние на мою карьеру и очень помог мне, когда мы выступали вместе», - приводит слова Педри издание Esquire.

Напомним, что Месси удерживает абсолютный рекорд в истории «Барселоны» по забитым голам - на его счету 672 мяча в 778 официальных матчах. Кроме того, именно в составе каталонцев легендарный аргентинец семь раз становился обладателем престижного трофея «Золотой мяч», закрепив своё имя в истории мирового футбола.