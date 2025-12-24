Карло Анчелотти-младший может стать главным тренером «Пизы»

Дата публикации: 24-12-2025 13:27

Руководство итальянского клуба «Пиза» всерьез рассматривает возможность приглашения Давиде Анчелотти на должность главного тренера команды. Сын известного специалиста Карло Анчелотти входит в число основных претендентов на пост и может сменить на этом месте Альберто Джилардино, чья работа в последнее время оценивается как крайне нестабильная. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Клуб активно ищет новые пути развития, и рассматривает вариант назначения молодого и амбициозного тренера, обладающего известной фамилией. Давиде Анчелотти недавно впервые возглавил команду самостоятельно - он работал главным тренером в бразильском «Ботафого». Под его руководством коллектив сумел занять шестое место по итогам чемпионата Бразилии и квалифицироваться в Кубок Либертадорес. Тем не менее, после завершения сезона руководство приняло решение о его отставке.

До этого Анчелотти-младший долгое время был ассистентом своего отца и входил в тренерские штабы таких клубов, как ПСЖ, Реал, Бавария, Наполи и Эвертон. За время работы в этих командах он приобрёл ценный опыт на международном уровне, что и привлекает руководство «Пизы». Сейчас в клубе надеются, что молодая энергия и современные тренерские наработки Давиде помогут вывести команду на новый уровень и добиться прогресса в ближайшем будущем.