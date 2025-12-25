Три клуба АПЛ претендуют на игрока «Марселя» Баколя

Дата публикации: 25-12-2025 01:10

Сразу три клуба английской Премьер-лиги - Челси, Арсенал из Лондона и Ньюкасл - проявляют интерес к юному полузащитнику Марселя Дэррилу Баколя, которому только 18 лет. Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной порталом Footmercato.

Источник сообщает, что руководство французского клуба стремится удержать талантливого футболиста и не хочет расставаться с ним раньше завершения текущего контракта, срок которого истекает летом 2027 года. Однако если соглашение с игроком не будет продлено в ближайшее время, то Марсель рассмотрит возможность его продажи в зимнее трансферное окно. Среди всех претендентов именно Челси оказался наиболее близок к завершению сделки. В английском клубе уже составлен план - после трансфера отправить талантливого полузащитника на правах аренды в Страсбург для получения необходимого игрового опыта. Тем не менее, лондонский Арсенал, Ньюкасл, а также европейские клубы такие как Штутгарт и дортмундская Боруссия, продолжают внимательно следить за ситуацией и могут вмешаться в борьбу за молодого игрока.

В нынешнем сезоне Баколя уже успел принять участие в восьми матчах за Марсель во всех соревнованиях, отметившись одной результативной передачей. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 4 миллиона евро, что привлекает к нему внимание многих европейских клубов, ищущих усиление в центре поля.