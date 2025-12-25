«Барселона» и клубы АПЛ проявляют интерес к нападающему сборной Камеруна Этта Эйонге

Дата публикации: 25-12-2025 18:29

Камерунский нападающий испанского клуба "Леванте" и национальной сборной Карл Эдуард Этта Эйонг оказался в центре внимания сразу нескольких известных европейских команд. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, опубликованной им в социальных сетях, интерес к молодому форварду проявляют "Барселона" и некоторые клубы английской Премьер-лиги. Подобное внимание связано с последними успехами игрока на международной арене. В прошедшем 24 декабря матче группового этапа Кубка африканских наций против сборной Габона Этта Эйонг сумел забить дебютный мяч за национальную команду Камеруна, что значительно повысило его популярность среди скаутов топ-клубов.

В сезоне испанской Ла Лиги 2024/25 годов Карл Эдуард Этта Эйонг принял участие в 16 матчах за "Леванте", отличившись шестью забитыми голами и сделав три результативные передачи. Такие показатели привлекают внимание ведущих клубов, ищущих новых ярких игроков. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость камерунец составляет около 20 миллионов евро, что говорит о высоком потенциале молодого нападающего на трансферном рынке.