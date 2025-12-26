«Тоттенхэм» планирует выделить £150 миллионов на зимние трансферы

Дата публикации: 26-12-2025 00:49

Руководство "Тоттенхэма" решило выделить значительную сумму - £150 млн для усиления состава в грядущее зимнее трансферное окно. Как сообщает издание The Sun, эта финансовая поддержка позволит клубу вести активную работу на рынке и привлекать новых исполнителей, чтобы повысить конкурентоспособность команды в текущем сезоне АПЛ.

Согласно информации источника, основной трансферной целью лондонцев рассматривается нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо. Однако вероятность того, что ганский форвард согласится на переход в "Тоттенхэм", оценивается как низкая. Тем не менее, руководство "шпор" продолжает рассматривать различные варианты для усиления линии атаки, и в случае неудачи с Семеньо клуб может вернуться к переговорам по поводу подписания вингера "Манчестер Сити" Савио, интерес к которому уже проявлялся минувшим летом.

В текущем сезоне после 17 туров чемпионата Англии команда под руководством Томаса Франка сумела набрать 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. Для "Тоттенхэма" важным будет удачно выступить в предстоящем матче 18-го тура против "Кристал Пэлас", который состоится 28 декабря. В случае успешных трансферов "шпоры" рассчитывают укрепить свои позиции и улучшить результаты во второй части сезона.