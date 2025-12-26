ESPN выделил главного претендента на пост Хаби Алонсо в «Реале»

Дата публикации: 26-12-2025 12:34

Главный тренер молодёжного состава мадридского «Реала» Альваро Арбелоа рассматривается как главный претендент на должность наставника основной команды, если Хаби Алонсо покинет свой пост, сообщает ESPN. Руководство клуба уже определило Арбелоа в качестве приоритетного кандидата, учитывая его успешную работу с молодёжью и хорошее знакомство с внутренними процессами в клубе.

По сведениям издания, руководство «сливочных» анализировало возможность усиления состава зимой, чтобы решить текущие кадровые вопросы. Однако, менеджмент оценивает вероятность январских приобретений как крайне низкую, поскольку подходящих исполнителей на трансферном рынке сейчас практически нет, а оставшиеся средства предпочитают сохранить для будущих проектов. При этом в клубе полагают, что основной акцент нужно сделать на внутренние резервы и использовать уже имеющиеся ресурсы, в том числе таланты из академии и «Кастильи».

Спортивные эксперты отмечают, что Суперкубок Испании может стать одним из решающих моментов сезона для «Реала». Именно по итогам этого турнира может быть принято решение о будущем Хаби Алонсо, который пока не определился с планами на дальнейшую карьеру. В случае его ухода основной кандидатурой остаётся наставник молодёжной команды Альваро Арбелоа, обладающий авторитетом среди игроков и имеющий опыт игры на самом высоком уровне.

В настоящее время «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка. Лидирует в чемпионате «Барселона», опережая мадридцев на четыре балла, что лишь подогревает конкуренцию между этими командами в борьбе за титул.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» встретится с извечным соперником — «Атлетико». Противостояние запланировано на 8 января, и результат этого матча может сыграть важную роль в определении ближайшего будущего тренерского штаба мадридского клуба.