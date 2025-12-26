«Барселона» после прихода Флика потратила 88 млн евро

Дата публикации: 26-12-2025 21:18

Тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик, возглавивший знаменитый каталонский клуб, с первых дней внедряет стратегию разумных приобретений. Он потратил на трансферном рынке всего 88 млн евро, однако это не помешало команде уверенно удерживать лидерство в Ла Лиге и сохранять высокий уровень игры. Уже по итогам сезона 2024/2025 Барселона стала чемпионом Испании, а в нынешнем сезоне-2025/2026 после 18 туров вновь занимает первую строчку в турнирной таблице.

Для сравнения - мадридский Атлетико за этот же период вложил в новых игроков 364 млн евро, Реал Мадрид потратил 216 млн, Вильярреал — 171 млн, а Бетис — 101 млн евро. Несмотря на эти значительные инвестиции конкурентов, Барселона благодаря грамотной работе Флика продолжает стабильное выступление без огромных расходов.

На данный момент каталонский клуб заработал 46 очков и опережает Реал на четыре балла. Тройку лидеров замыкает Атлетико с 37 очками. Пример Барселоны под руководством Флика доказывает, что эффективно управлять командой и добиваться успеха можно не только за счет крупных трансферных инвестиций, но и благодаря правильному подбору игроков и слаженной работе тренерского штаба.