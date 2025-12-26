Джон Терри может стать главным тренером клуба из Чемпионшипа

Дата публикации: 26-12-2025 23:51

Бывший защитник "Челси" и национальной сборной Англии Джон Терри рассматривается как потенциальный главный тренер клуба "Оксфорд Юнайтед", который сейчас выступает в Чемпионшипе - втором по значимости дивизионе английского футбола. Как сообщает издание The Sun, руководство "Оксфорда" давно следит за развитием тренерской деятельности Терри и позитивно оценивает перспективы его работы.

В последние годы Джон Терри работал тренером команды "26ers" в лиге Baller League, набираясь необходимого опыта и знаний. Однако амбициозный экс-футболист намерен серьезно продвигаться по карьерной лестнице и сделать самостоятельный шаг в менеджменте. По имеющейся информации, его кандидатуру уже готовятся обсудить на ближайшем заседании совета директоров "Оксфорд Юнайтед". В клубе уверены, что богатый игровой опыт Терри и лидерские качества могут позитивно сказаться на командных результатах.

В текущем сезоне после 23 сыгранных туров чемпионата команда располагается на 21-й позиции таблицы с 22 очками. От зоны вылета коллектив отделяет лишь более выгодная разница забитых и пропущенных мячей, что делает оставшуюся часть сезона особенно важной для будущего "Оксфорд Юнайтед".