«Манчестер Юнайтед» нацелен на полузащитника «Эвертона» для усиления команды

Дата публикации: 27-12-2025 01:55

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" всерьёз задумывается о возвращении в свои ряды полузащитника Джеймса Гарнера, который в настоящий момент защищает цвета "Эвертона". Как сообщает известное британское издание Daily Mail, манкунианцы рассматривают Гарнера как весьма подходящую кандидатуру для усиления линии полузащиты в предстоящем сезоне.

По данным источника, руководство "Манчестер Юнайтед" считает трансфер Джеймса Гарнера более доступным с финансовой точки зрения, по сравнению с переходом Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест". Именно Андерсон ранее назывался главной целью "красных дьяволов" на летнее трансферное окно, однако стоимость этого трансфера, как ожидается, будет значительно выше, чем у игрока "Эвертона".

В данный момент "ириски" хотят продлить контракт с Гарнером, который действует до 30 июня 2027 года, но пока переговоры не увенчались успехом и до соглашения стороны не дошли. Это может дать "Манчестер Юнайтед" шанс вернуть бывшего воспитанника своей академии, ведь интерес клуба к полузащитнику только растёт.

Напомним, что Джеймс Гарнер является выпускником знаменитой академии "красных дьяволов". Осенью 2022 года он был продан из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон", где сумел зарекомендовать себя с положительной стороны. В нынешнем сезоне футболист уже сыграл 19 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя результативными передачами. По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Джеймса Гарнера составляет 25 миллионов евро.

Возвращение этого полузащитника может принести "Манчестер Юнайтед" дополнительную гибкость в центре поля и усилить конкуренцию за место в стартовом составе. Клуб продолжает следить за ситуацией вокруг Гарнера и, вероятно, предпримет более активные шаги по его возвращению в ближайшее время.