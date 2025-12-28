«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере нападающего сборной Мали

Дата публикации: 28-12-2025 13:01

«Манчестер Юнайтед» активно ведет переговоры с форвардом сборной Мали и французского «Осера» Лассином Синайоко, а также с его агентами и представителями. Как сообщает издание Africafoot, английский клуб проявляет серьезный интерес к нападающему и уже сделал предварительное предложение.

Согласно источнику, диалог между сторонами развивается в положительном ключе. «Красные дьяволы» намерены завершить сделку в зимнее трансферное окно и хотят добиться предварительной договоренности, чтобы подписать игрока летом, когда у Синайоко закончится контракт с «Осером». На данный момент обсуждается сумма потенциальной зарплаты футболиста - она может составить около €3 млн в год.

В текущем сезоне французской Лиги 1 нападающий уже провел 16 матчей, где смог забить шесть голов и отдать две результативные передачи своим партнерам. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Синайоко в настоящее время оценивается в €7 млн. За свою карьеру игрок привлек внимание ряда европейских клубов, и теперь у него есть шанс продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.