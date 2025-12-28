«Реал» может заполучить полузащитника сборной Португалии на правах свободного агента

Дата публикации: 28-12-2025 14:07

Мадридский "Реал" продолжает внимательно следить за футболистами, которые могут усилить команду по окончании сезона. Руководство "сливочных" рассматривает возможность подписания свободных агентов следующим летом и не планирует обновлять состав зимой, о чем сообщает издание AS.

Среди потенциальных новичков "Королевского клуба" выделяется 28-летний полузащитник сборной Португалии и представителя Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" - Рубен Невеш. Его контракт действует до лета 2026 года, однако руководство "Аль-Хиляля" уже сейчас открыто к переговорам и готово отпустить Невеша в зимнее трансферное окно, если поступит предложение в диапазоне 15-20 миллионов евро. Клуб не прочь реализовать игрока ради финансовой выгоды.

Рубен Невеш стал частью "Аль-Хиляля" летом 2023 года и с тех пор регулярно выходит на поле. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 16 встречах во всех турнирах, где сумел отличиться пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. По данным популярного портала Transfermarkt, его рыночная стоимость достигает 25 миллионов евро. Следует отметить, что такой опытный игрок может серьезно укрепить центр поля "Реала" в будущем сезоне и внести вклад в борьбу за титулы.