«Реал» может заполучить полузащитника сборной Португалии на правах свободного агента
Мадридский "Реал" продолжает внимательно следить за футболистами, которые могут усилить команду по окончании сезона. Руководство "сливочных" рассматривает возможность подписания свободных агентов следующим летом и не планирует обновлять состав зимой, о чем сообщает издание AS.
Среди потенциальных новичков "Королевского клуба" выделяется 28-летний полузащитник сборной Португалии и представителя Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" - Рубен Невеш. Его контракт действует до лета 2026 года, однако руководство "Аль-Хиляля" уже сейчас открыто к переговорам и готово отпустить Невеша в зимнее трансферное окно, если поступит предложение в диапазоне 15-20 миллионов евро. Клуб не прочь реализовать игрока ради финансовой выгоды.
Рубен Невеш стал частью "Аль-Хиляля" летом 2023 года и с тех пор регулярно выходит на поле. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 16 встречах во всех турнирах, где сумел отличиться пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. По данным популярного портала Transfermarkt, его рыночная стоимость достигает 25 миллионов евро. Следует отметить, что такой опытный игрок может серьезно укрепить центр поля "Реала" в будущем сезоне и внести вклад в борьбу за титулы.