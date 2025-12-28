19:16 ()
Форвард «Елимая» Галымжан Кенжебек может перейти в «Ахмат»

28-12-2025 17:31

Нападающий «Елимая» Галымжан Кенжебек находится в шаге от заключения соглашения с клубом «Ахмат». Ожидается, что футболист перейдет в команду из Грозного в статусе свободного агента. Сейчас представители обеих сторон ведут переговоры и согласовывают последние детали предстоящей сделки. Текущее соглашение 22-летнего нападающего с клубом «Елимай» действует до 31 декабря 2025 года, однако стороны уже близки к расставанию.

Галымжан Кенжебек присоединился к «Елимаю» летом этого года, быстро став одним из ключевых игроков команды. До этого Галымжан выступал за словацкий клуб «Кошице», где получил полезный международный опыт. В текущем сезоне чемпионата Казахстана Кенжебек принял участие в 11 матчах, отметившись шестью забитыми голами и четырьмя результативными передачами. Такой прогресс привлёк внимание к его персоне не только внутри страны, но и за рубежом.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал в своем телеграм-канале, что интерес к молодому нападающему проявляет и московский «Локомотив». Таким образом, Кенжебек может оказаться востребованным на российском футбольном рынке, что открывает перед ним новые возможности для дальнейшего развития карьеры.

