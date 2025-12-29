«Бенфика» ушла от поражения в матче 16-го тура Примейры против «Браги»

Дата публикации: 29-12-2025 00:33

В рамках 16-го тура чемпионата Португалии по футболу прошла встреча между командами «Брага» и «Бенфика». Матч состоялся на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в городе Брага и завершился результативной ничьей со счётом 2:2. Главным судьей поединка стал Жоау Феррейра из Порту.

Счёт был открыт на 29-й минуте, отличился защитник гостей Николас Отаменди, который точно пробил по воротам соперника и вывел «Бенфику» вперёд. Спустя девять минут, хозяева поля восстановили паритет благодаря голу Родриго Саласара, реализовавшего пенальти на 38-й минуте. Уже в компенсированное к первому тайму время - на 45+1-й минуте - Пау Виктор вывел «Брагу» вперёд, но уже в начале второго тайма, на 53-й минуте, Фредрик Эурснес снова сравнял счёт.

На последних минутах встречи страсти на поле накалились - на 90+4-й минуте нападающий «Браги» Рикарду Орта получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив свою команду в меньшинстве. По итогам матча «Брага» набрала 26 очков и занимает пятую строчку турнирной таблицы португальской Примейры, в то время как «Бенфика», имея в активе 36 баллов, располагается на третьем месте.