Рома направила предложение по Довбику турецкому клубу и получила ответ
Итальянский клуб «Рома» направил предложение по трансферу защитника Джейдена Остерволде, в котором фигурировал также украинский нападающий Артем Довбик.
Согласно информации источника, римляне предложили включить форварда сборной Украины в обмен с «РБ Лейпциг». Однако эта инициатива была отвергнута. Клуб, владеющий правами на Остерволде, настаивает на трансфере за 20 миллионов евро либо альтернативном варианте — Довбик плюс 5 миллионов евро.
Переговоры между сторонами продолжаются, но пока соглашения достичь не удалось.
28-летний украинский форвард «Ромы» Артем Довбик мог сменить клуб этим летом. Его старались подписать несколько клубов, включая команду, которая побеждала в Лиге чемпионов семь раз. Главным претендентом на приобретение украинца считался «Милан» — велись обсуждения различных вариантов перехода, однако сделка не состоялась.
Сейчас ситуация вокруг трансфера Довбика остается открытой, и самым вероятным развитием событий является продолжение переговоров между всеми сторонами с целью найти приемлемое решение.