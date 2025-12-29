Рома направила предложение по Довбику турецкому клубу и получила ответ

Дата публикации: 29-12-2025 22:33

Итальянский клуб «Рома» направил предложение по трансферу защитника Джейдена Остерволде, в котором фигурировал также украинский нападающий Артем Довбик.

Согласно информации источника, римляне предложили включить форварда сборной Украины в обмен с «РБ Лейпциг». Однако эта инициатива была отвергнута. Клуб, владеющий правами на Остерволде, настаивает на трансфере за 20 миллионов евро либо альтернативном варианте — Довбик плюс 5 миллионов евро.

Переговоры между сторонами продолжаются, но пока соглашения достичь не удалось.

28-летний украинский форвард «Ромы» Артем Довбик мог сменить клуб этим летом. Его старались подписать несколько клубов, включая команду, которая побеждала в Лиге чемпионов семь раз. Главным претендентом на приобретение украинца считался «Милан» — велись обсуждения различных вариантов перехода, однако сделка не состоялась.

Сейчас ситуация вокруг трансфера Довбика остается открытой, и самым вероятным развитием событий является продолжение переговоров между всеми сторонами с целью найти приемлемое решение.