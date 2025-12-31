Роберто Ди Маттео прокомментировал слухи о завершении своей тренерской карьеры

Дата публикации: 31-12-2025 18:44

Бывший главный тренер лондонского "Челси" Роберто Ди Маттео поделился мыслями о своем будущем в тренерской профессии и рассказал, почему в последнее время его имя не связывали с английскими клубами.

- Вы всегда хотели стать тренером?

- На самом деле нет. Во время моей игровой карьеры у меня не было чёткой цели стать тренером, да и после завершения выступлений я не сразу думал о работе в этой сфере. Моя жизнь складывалась по-разному, и это решение не было частью заранее продуманного плана.

- Почему вы не продолжаете карьеру в Англии?

- После периода в "Астон Вилле" я попробовал себя в разных ролях, связанных с футболом, и смог достичь определённого баланса между работой и личной жизнью. Предложения поступают, но их стало меньше, чем раньше. Сейчас я действительно доволен тем, что у меня есть, и ценю возможность по-новому взглянуть на свою профессиональную деятельность.

- Можно ли считать, что для вас этап тренерской работы завершён?

- Нет, совершенно не так. Просто сейчас я не нахожусь в активном поиске нового клуба. Я не исключаю, что однажды вернусь к тренерской работе - ведь в футболе сложно загадывать наперёд. Посмотрим, что будет дальше, и какие интересные возможности появятся в будущем, - сказал Ди Маттео в интервью Tribal Football со ссылкой на подкаст Flashscore Livesport Daily.