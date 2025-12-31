20:00 ()
Свернуть список

«Реал» официально сообщил о травме Мбаппе

Дата публикации: 31-12-2025 18:50

 

Футбольный клуб "Реал" из Мадрида на своей официальной странице сообщил свежие данные о состоянии нападающего из Франции Килиана Мбаппе. Как сообщили представители мадридской команды, игрок национальной сборной Франции недавно прошёл медицинское обследование под руководством специалистов клуба, по итогам которого у него диагностировали растяжение связок левого коленного сустава.

"По результатам проведённых сегодня исследований Килиану Мбаппе, которые были выполнены медицинской службой мадридского Реала, установлено растяжение связок левого колена. На данный момент клуб тщательно следит за ходом его восстановления", - сообщается в пресс-релизе команды.

Напомним, что Мбаппе присоединился к "Реалу" летом 2024 года, после чего сумел быстро стать одной из главных звёзд мадридской команды. За время выступлений он успел отличиться 73 голами и 10 результативными передачами в 83 матчах за "королевский клуб". Контракт нападающего с мадридским грандом рассчитан до июня 2029 года, и болельщики надеются на скорейшее восстановление своего любимца.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close