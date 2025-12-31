«Реал» официально сообщил о травме Мбаппе

Дата публикации: 31-12-2025 18:50

Футбольный клуб "Реал" из Мадрида на своей официальной странице сообщил свежие данные о состоянии нападающего из Франции Килиана Мбаппе. Как сообщили представители мадридской команды, игрок национальной сборной Франции недавно прошёл медицинское обследование под руководством специалистов клуба, по итогам которого у него диагностировали растяжение связок левого коленного сустава.

"По результатам проведённых сегодня исследований Килиану Мбаппе, которые были выполнены медицинской службой мадридского Реала, установлено растяжение связок левого колена. На данный момент клуб тщательно следит за ходом его восстановления", - сообщается в пресс-релизе команды.

Напомним, что Мбаппе присоединился к "Реалу" летом 2024 года, после чего сумел быстро стать одной из главных звёзд мадридской команды. За время выступлений он успел отличиться 73 голами и 10 результативными передачами в 83 матчах за "королевский клуб". Контракт нападающего с мадридским грандом рассчитан до июня 2029 года, и болельщики надеются на скорейшее восстановление своего любимца.