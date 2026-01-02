Валерий Громыко может подписать новое соглашение с "Кайратом"

Дата публикации: 02-01-2026 14:12

Полузащитник сборной Беларуси Валерий Громыко находится на пороге подписания нового контракта с казахстанским клубом "Кайрат".

Эту информацию подтвердил Telegram-канал Goal.kz, отметив, что переговоры между сторонами продвигаются достаточно успешно.

Ранее сообщалось, что 28-летним футболистом заинтересовался южнокорейский клуб "Сеул", который рассматривал вариант его приобретения. Однако в итоге предпочтение может быть отдано продолжению сотрудничества с "Кайратом".

В сезоне 2025 года Громыко провёл в составе "Кайрата" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 11 результативных передач. Его вклад в успех команды оказался значительным – благодаря его игре "Кайрат" стал чемпионом Казахстана и смог пробиться в общий этап Лиги чемпионов.

Таким образом, новый контракт с клубом позволит полузащитнику продолжить карьеру в Казахстане и дальше развиваться на высоком уровне, участвуя в престижных международных соревнованиях.