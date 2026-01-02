Пеп Гвардиола ответил на слухи о возможной замене его Мареской в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 02-01-2026 19:21

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу слухов, что Энцо Мареска, возглавляющий сейчас «Челси», ранее вел переговоры о возможном приглашении на пост наставника «горожан». Напомним, текущий контракт Гвардиолы действует до лета 2027 года, и клуб продолжает рассчитывать на плодотворное сотрудничество с опытным испанским специалистом.

«Я ничего об этом не знаю. Почти уверен, что у вас информации на этот счет больше, чем у меня», - приводит слова Гвардиолы известный журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

Ранее в различных СМИ появлялись слухи, будто бы Гвардиола может покинуть Манчестер Сити по завершении текущего сезона. В связи с этим британская пресса активно обсуждает возможных преемников титулованного тренера, среди которых часто называют Энцо Мареска. Напомним, что Мареска работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Сити» с 2022 по 2023 год, прежде чем продолжить карьеру, возглавив «Челси». На сегодняшний день о каких-либо официальных переговорах между Мареска и Манчестер Сити не сообщалось.