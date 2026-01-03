19:50 ()
Реабилитация Сафонова в "ПСЖ" продолжается дольше ожидаемого

Дата публикации: 03-01-2026 14:15

 

Вратарю "ПСЖ", Матвею Сафонову, может потребоваться от пяти до шести недель для полного восстановления после полученной травмы.

Как сообщает L’Equipe, сроки возвращения российского голкипера к игре оказались длиннее, чем ожидалось ранее. В декабре парижский клуб информировал, что вратарь выбыл примерно на три-четыре недели.

Согласно источникам, Сафонов уже приступил к тренировкам. Он выполняет беговые упражнения и отрабатывает удары по воротам, однако пока не использует левую руку и занимается с перебинтованной кистью — это связано с его травмой.

Стоит напомнить, что Матвей получил повреждение 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" во время серии пенальти. В тот матч Сафонов стал настоящим героем фанатов "ПСЖ", отразив подряд четыре удара с 11-метровой отметки и обеспечив своей команде важную победу.

Несмотря на серьёзность травмы, голкипер демонстрирует настойчивость в борьбе за восстановление и надеется вернуться в строй как можно скорее, чтобы продолжить выступления за парижский клуб на высоком уровне. Фанаты "ПСЖ" внимательно следят за состоянием своего вратаря и с нетерпением ожидают его возвращения на поле.

