«Ювентус» вступит в борьбу с двумя командами за нападающего «Атлетико»

Дата публикации: 04-01-2026 00:43

Нападающий мадридского клуба «Атлетико» Александр Сорлот оказался в числе футболистов, которыми интересуется туринский «Ювентус».

30-летний форвард пока не закрепился в основном составе «матрасников» и рассматривает возможность смены команды уже зимой. По данным известного журналиста Экрема Конура, «старая синьора» планирует сделать предложение по норвежскому игроку, на которого также претендуют турецкий «Фенербахче» и саудовский клуб «Аль-Хиляль». Руководство «Атлетико» намерено получить за трансфер Сорлота около 35 миллионов евро.

Однако для «Ювентуса» ключевой проблемой может стать высокая зарплата, которую требует норвежец. В текущем сезоне форвард провел 22 матча и забил пять голов под руководством тренера Диего Симеоне.

Таким образом, переговоры между клубами и игроком могут затянуться, учитывая финансовые условия, а также конкуренцию со стороны других клубов из Европы и Ближнего Востока. Решение о будущем Александра Сорлота станет одним из важных кадровых вопросов для «Ювентуса» в зимнее трансферное окно, ведь команда стремится усилить атакующую линию для достижения успеха в национальных и международных турнирах.