Полузащитника из АПЛ за €70 млн предложили мадридскому «Реалу»

Дата публикации: 04-01-2026 13:45

Мадридскому «Реалу» был предложен перспективный полузащитник из английской Премьер-лиги, выступающий за лондонский «Кристал Пэлас». Как сообщает испанское издание AS, речь идет о 21-летнем англичанине, за трансфер которого просят сумму в размере 70 миллионов евро. По имеющейся информации, агент игрока связался с представителями испанского клуба и озвучил условия потенциальной сделки.

Несмотря на возрастающий интерес к футболисту на трансферном рынке, в данный момент руководство «Королевского клуба» не проявляет активности в вопросе его покупки. Напомним, хавбек уже успел провести три матча в составе национальной сборной Англии и привлекает внимание крупных европейских команд своим уровнем игры и потенциалом для роста.

Адам Уортон защищает цвета «Кристал Пэлас» начиная с лета 2024 года. В текущем сезоне Английской Премьер-лиги он появился на поле в 17 матчах и отметился двумя результативными передачами. Уортон считается одним из самых талантливых молодых игроков клуба и продолжает прогрессировать с каждым матчем. Его контракт с лондонской командой действует до июня 2029 года, что делает возможный переход футболиста в другую команду довольно затратным для потенциального покупателя.