Раскрыта причина, по которой Мареска отказался от £14 млн компенсации от «Челси»

Дата публикации: 04-01-2026 13:56

Бывший главный тренер "Челси" Энцо Мареска имел право на компенсацию в размере 14 миллионов фунтов (около 16,1 миллиона евро) за преждевременное расторжение контракта с лондонским клубом. Итальянский специалист подписал договор, который действовал до 2029 года и предусматривал возможность продления еще на один сезон. Однако в четверг, 1 января, руководство "Челси" официально объявило о его увольнении, сообщает The Sun.

По данным источника, 45-летний наставник был глубоко расстроен тем, что руководство клуба часто подрывало его авторитет среди игроков и персонала. Именно поэтому Мареска даже не стал обсуждать детали расторжения своего контракта и добровольно отказался от крупной компенсации. Дополнительно он был крайне недоволен тем, что его обвиняли в готовности подвергать риску здоровье футболистов, заставляя их выходить на поле вопреки медицинским запретам. Еще один повод для разногласий - различные взгляды с руководителями "синих" по поводу стартового состава команды и замены футболистов во время матчей. Все эти обстоятельства в итоге привели к уходу Марески с поста главного тренера "Челси".

Малеска возглавил "Челси" летом 2024 года и успел провести с командой несколько месяцев.