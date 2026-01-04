The Athletic рассказал, как игроки «Челси» отреагировали на уход Энцо Марески

Дата публикации: 04-01-2026 14:15

Несмотря на иногда неоднозначный стиль общения Энцо Марески, многие футболисты «Челси» положительно оценивали работу с ним, сообщает The Athletic.

По информации источника, внутри коллектива удавалось поддерживать здоровый микроклимат - любые возможные разногласия между итальянским тренером и руководством не сказывались на обстановке в раздевалке. Игроки отмечали уважительное отношение со стороны Марески и его профессиональный подход к тренировочному процессу, что способствовало сохранению единства среди футболистов.

В то же время, с уходом Марески появилась тревога: футболисты опасаются, что клуб вновь может оказаться на этапе перестройки, а очередная смена главного тренера может отрицательно сказаться на внутреннем балансе команды. Переходный период грозит потратой ценных времени и ресурсов, что препятствует формированию стабильного и успешного проекта на ближайшие сезоны.

Дополнительно подчеркивается, что постоянные кадровые перестановки на тренерском мостике заметно затрудняют построение долгосрочной стратегии для «Челси» и мешают команде завоевывать трофеи. В последние годы лондонский клуб сталкивается с проблемой поиска оптимального руководства, что вызывает обеспокоенность не только у игроков, но и среди болельщиков.

Напомним, что итальянский специалист Энцо Мареска был уволен с поста главного тренера «Челси» 1 января.