«Реал» одержал крупную победу над «Бетисом» в 18-м туре Ла Лиги

Дата публикации: 04-01-2026 21:37

На столичном стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился матч 18-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Бетисом" из Севильи. Игра проходила под руководством главного арбитра Алехандро Эрнандеса. Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля - "Реала", которые отправили пять мячей в ворота гостей, уступив лишь один гол.

В этот вечер настоящим героем для мадридской команды стал Гонсало Гарсия, оформивший хет-трик. К нему присоединились Рауль Асенсио и Франсиско Гарсия, также отличившиеся забитыми мячами. "Бетис" смог ответить только одним голом - его автором стал Кучо Эрнандес, подаривший своей команде единственный повод для радости в этой встрече.

После 18 сыгранных матчей у "Бетиса" 28 очков, команда занимает шестую позицию в таблице Ла Лиги сезона 2025/2026, продолжая борьбу за еврокубковую зону. А "Реал", с 45 очками после 19 туров, идёт на втором месте, плотно дыша в спину лидеру чемпионата. На сегодня первую строчку занимает "Барселона", имея 49 баллов на своём счету. Турнирная гонка в Испании обещает быть жаркой и непредсказуемой.