На данный момент Нкунку не собирается уходить из «Милана»

Дата публикации: 05-01-2026 00:17

Нападающий Милана Кристофер Нкунку не собирается менять клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг через свою страницу в соцсети Х. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны турецкого клуба Фенербахче - говорилось, что они готовы вступить в переговоры с целью усиления своей атаки.

Однако, как отмечает источник, сам французский футболист не проявляет желания покидать ряды россонери. К тому же между Миланом, Фенербахче и Нкунку на сегодняшний день отсутствуют какие-либо договоренности или предварительные разговоры о трансфере. Именно поэтому вероятность его перехода оценивается как крайне низкая.

В нынешнем сезоне Кристофер Нкунку принес Милану уже немало пользы - во всех турнирах он провел на поле 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. По информации авторитетного портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего в настоящее время составляет 32 миллиона евро. Таким образом, Милан уверен в важности игрока и не планирует расставаться с ним в ближайшее трансферное окно.