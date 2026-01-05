Фабрицио Романо назвал нового главного тренера «Челси»

Дата публикации: 05-01-2026 11:21

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что главный тренер французского клуба «Страсбург» Лиам Росеньор в скором времени может возглавить лондонский «Челси». По информации источника, специалист уже прибыл в Лондон, где в ближайшие сутки у него состоится официальное собеседование с представителями клуба. Ожидается, что уже на этой неделе Росеньор будет назначен главным тренером «Челси».

Тем временем руководство «Страсбурга» активно работает над поиском нового наставника - этот шаг станет финальным этапом перед подписанием контракта Росеньора с английским клубом. По словам Романо, все бюрократические формальности пройдут максимально быстро, так что «Челси» уже находится в полной готовности к началу новой эры.

Напомним, руководство «Челси» ещё 1 января приняло решение уволить Энцо Мареску с поста главного тренера после неудовлетворительных результатов команды. Теперь в Лондоне надеются, что приход Росеньора вдохнёт в команду новую энергию и поможет вернуть былой успех.

Лиаму Росеньору 41 год. В своей тренерской карьере англичанин руководил «Дерби», а также «Халлом» - клубами, выступающими в первой и второй лигах Англии. С 2024 года он возглавлял «Страсбург», который входит в структуру «Челси» и считается его фарм-клубом. В нынешнем сезоне команда Росеньора выиграла свою группу в Лиге конференций и занимает седьмое место в Лиге 1, что свидетельствует о стабильной работе специалиста. Теперь перед ним стоит задача доказать свой профессионализм на самом высоком уровне английского футбола.