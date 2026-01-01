23:08 ()
Свернуть список

Манчестер Сити - Брайтон 07 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 07-01-2026 21:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
07 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Манчестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
33 Англия зщ Нико О'Райли
6 Нидерланды зщ Натан Аке
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
16 Испания пз Родри
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия пз Фил Фоден
10 Франция нп Райан Шерки
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
22 Япония зщ Каору Митома
26 Швеция пз Ясин Аяри
25 Парагвай пз Диего Гомес
8 Германия нп Браян Груда
19 Греция нп Харалампос Костулас
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Манчестер Сити
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Манчестер Сити
25.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 4Манчестер Сити
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Манчестер Сити
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 4Манчестер Сити
18.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Манчестер Сити
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Манчестер Сити1 : 1
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 0Манчестер Сити
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 2Манчестер Сити
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити3 : 0
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2048
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2042
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2034
5
Лига Европы
Челси2031
6 Манчестер Юнайтед2031
7 Брентфорд2030
8 Сандерленд2030
9 Ньюкасл Юнайтед2029
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Фулхэм2028
12 Эвертон2028
13 Тоттенхэм Хотспур2027
14 Кристал Пэлас2027
15 Борнмут2023
16 Лидс Юнайтед2022
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close