Манчестер Сити - Брайтон 07 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 07-01-2026 21:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
07 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|6
|зщ
|Натан Аке
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|16
|пз
|Родри
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|22
|зщ
|Каору Митома
|26
|пз
|Ясин Аяри
|25
|пз
|Диего Гомес
|8
|нп
|Браян Груда
|19
|нп
|Харалампос Костулас
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|48
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|34
| 5
Лига Европы
|Челси
|20
|31
|6
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|7
|Брентфорд
|20
|30
|8
|Сандерленд
|20
|30
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Фулхэм
|20
|28
|12
|Эвертон
|20
|28
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|27
|14
|Кристал Пэлас
|20
|27
|15
|Борнмут
|20
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|20
|22
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6