23:08 ()
Ньюкасл Юнайтед - Лидс Юнайтед 07 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 07-01-2026 22:15
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
07 Января 2026 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Лидс Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 07 Января 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Лидс Юнайтед
Лидс
1 Англия вр Ник Поуп
12 Германия зщ Малик Тшау
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
3 Англия зщ Льюис Холл
67 Англия пз Льюис Майли
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия пз Энтони Гордон
11 Англия нп Харви Барнс
9 ДР Конго нп Йоан Висса
1 Бразилия вр Лукас Перри
23 Бельгия зщ Себастиан Борнау
15 Словения зщ Яка Бийол
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
24 Англия зщ Джеймс Джастин
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
18 Германия пз Антон Стах
44 Болгария пз Илия Груев
11 США пз Бренден Ааронсон
19 Швейцария нп Ноа Окафор
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
Англия Эдди Хау
Германия Даниэль Фарке
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лидс Юнайтед2 : 2Ньюкасл Юнайтед
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Лидс Юнайтед
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Лидс Юнайтед
26.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Лидс Юнайтед
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Лидс Юнайтед5 : 2Ньюкасл Юнайтед
14.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Лидс Юнайтед
20.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
25.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0Лидс Юнайтед
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
26.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Ньюкасл Юнайтед
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 1
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Лидс Юнайтед1 : 1
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 0Лидс Юнайтед
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Лидс Юнайтед4 : 1
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2048
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2042
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2034
5
Лига Европы
Челси2031
6 Манчестер Юнайтед2031
7 Брентфорд2030
8 Сандерленд2030
9 Ньюкасл Юнайтед2029
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Фулхэм2028
12 Эвертон2028
13 Тоттенхэм Хотспур2027
14 Кристал Пэлас2027
15 Борнмут2023
16 Лидс Юнайтед2022
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

