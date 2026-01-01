Ньюкасл Юнайтед - Лидс Юнайтед 07 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 07-01-2026 22:15
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
07 Января 2026 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 07 Января 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Лидс Юнайтед
Лидс
|1
|вр
|Ник Поуп
|12
|зщ
|Малик Тшау
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|3
|зщ
|Льюис Холл
|67
|пз
|Льюис Майли
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|пз
|Энтони Гордон
|11
|нп
|Харви Барнс
|9
|нп
|Йоан Висса
|1
|вр
|Лукас Перри
|23
|зщ
|Себастиан Борнау
|15
|зщ
|Яка Бийол
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|24
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|18
|пз
|Антон Стах
|44
|пз
|Илия Груев
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|19
|нп
|Ноа Окафор
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|17.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|26.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|5 : 2
|14.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
|20.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 2
|25.09.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|26.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|48
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|34
| 5
Лига Европы
|Челси
|20
|31
|6
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|7
|Брентфорд
|20
|30
|8
|Сандерленд
|20
|30
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Фулхэм
|20
|28
|12
|Эвертон
|20
|28
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|27
|14
|Кристал Пэлас
|20
|27
|15
|Борнмут
|20
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|20
|22
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6