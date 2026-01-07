У Лунина возможные трудности: Реал направил ясный сигнал украинскому голкиперу

Дата публикации: 07-01-2026 00:41

Мадридский «Реал» дал ясный сигнал украинскому вратарю Андрею Лунину относительно его конкурента Франка Гонсалеса, сообщает издание Madrid-Barcelona.

Согласно информации источника, руководство королевского клуба всё больше и больше доверяет 20-летнему футболисту. В связи с этим, вполне вероятно, что в ближайшем будущем Франк Гонсалес сможет занять место Лунина в основной команде.

В текущем сезоне 2025/26 Андрей Лунин провёл только 2 матча на клубном уровне, пропустив при этом 5 мячей. По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро. Такое положение дел демонстрирует возрастающую конкуренцию в составе «Реала» на позиции вратаря и подчеркивает важность выбора тренерского штаба.

Стоит отметить, что руководство мадридской команды внимательно следит за развитием перспективных молодых игроков, стремясь обеспечить долгосрочную стабильность и успех. Поэтому усиление конкуренции на вратарской позиции может стать ключевым фактором в динамике команды на ближайшие сезоны.