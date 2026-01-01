23:08 ()
Кристал Пэлас - Астон Вилла 07 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 07-01-2026 21:30
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
07 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Кристал Пэлас
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Астон Вилла, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
1 Англия вр Дин Хендерсон
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
20 Англия пз Адам Уортон
3 Англия пз Тайрик Митчелл
11 Уэльс пз Бреннан Джонсон
19 Англия пз Уилл Хьюз
23 Франция пз Джейди Канво
42 Англия пз Кейден Родни
10 Испания нп Йереми Пино
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
27 Англия нп Морган Роджерс
10 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Астон Вилла0 : 3Кристал Пэлас
26.04.2025 Кубок Англии 1/2 финала Кристал Пэлас3 : 0Астон Вилла
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас4 : 1Астон Вилла
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Астон Вилла2 : 2Кристал Пэлас
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Астон Вилла1 : 2Кристал Пэлас
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас5 : 0Астон Вилла
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Астон Вилла3 : 1Кристал Пэлас
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла1 : 0Кристал Пэлас
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Кристал Пэлас3 : 1Астон Вилла
15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Астон Вилла1 : 1Кристал Пэлас
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 0Кристал Пэлас
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур Кристал Пэлас1 : 1
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Кристал Пэлас0 : 1
23.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 1 : 1 8 : 7Кристал Пэлас
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 4 : 1Кристал Пэлас
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Астон Вилла3 : 1
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 4 : 1Астон Вилла
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 2Астон Вилла
21.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла2 : 1
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 3Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2048
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2042
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2034
5
Лига Европы
Челси2031
6 Манчестер Юнайтед2031
7 Брентфорд2030
8 Сандерленд2030
9 Ньюкасл Юнайтед2029
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Фулхэм2028
12 Эвертон2028
13 Тоттенхэм Хотспур2027
14 Кристал Пэлас2027
15 Борнмут2023
16 Лидс Юнайтед2022
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

Отзывы и комментарии к матчу

