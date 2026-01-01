Кристал Пэлас - Астон Вилла 07 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 07-01-2026 21:30
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
07 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Астон Вилла, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|11
|пз
|Бреннан Джонсон
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|23
|пз
|Джейди Канво
|42
|пз
|Кейден Родни
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|22
|зщ
|Ян Матсен
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|нп
|Морган Роджерс
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Унаи Эмери
История личных встреч
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|26.04.2025
|Кубок Англии
|1/2 финала
|3 : 0
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|23.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 7
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 1
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|48
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|34
| 5
Лига Европы
|Челси
|20
|31
|6
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|7
|Брентфорд
|20
|30
|8
|Сандерленд
|20
|30
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Фулхэм
|20
|28
|12
|Эвертон
|20
|28
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|27
|14
|Кристал Пэлас
|20
|27
|15
|Борнмут
|20
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|20
|22
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6