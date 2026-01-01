Фулхэм - Челси 07 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 07-01-2026 21:30
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
07 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Челси, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Челси
Лондон
|1
|вр
|Бернд Лено
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|15
|зщ
|Хорхе Куэнка
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|31
|зщ
|Исса Диоп
|20
|пз
|Саша Лукич
|10
|пз
|Том Кейрни
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|7
|нп
|Рауль Хименес
|12
|вр
|Филип Йоргенсен
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|10
|пз
|Коул Палмер
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|41
|нп
|Эстевао
|20
|нп
|Жоао Педро
|7
|нп
|Педру Нету
Главные тренеры
|Марку Силва
|Калум Макфарлейн (и.о.)
История личных встреч
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|20.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|13.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|02.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|03.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|12.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|22.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|16.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|48
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|34
| 5
Лига Европы
|Челси
|20
|31
|6
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|7
|Брентфорд
|20
|30
|8
|Сандерленд
|20
|30
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Фулхэм
|20
|28
|12
|Эвертон
|20
|28
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|27
|14
|Кристал Пэлас
|20
|27
|15
|Борнмут
|20
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|20
|22
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6