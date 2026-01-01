23:08 ()
Свернуть список

Фулхэм - Челси 07 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 07-01-2026 21:30
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
07 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Фулхэм
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Челси, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Челси
Лондон
1 Германия вр Бернд Лено
33 США зщ Энтони Робинсон
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
15 Испания зщ Хорхе Куэнка
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
31 Франция зщ Исса Диоп
20 Сербия пз Саша Лукич
10 Шотландия пз Том Кейрни
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
7 Мексика нп Рауль Хименес
12 Дания вр Филип Йоргенсен
34 Англия зщ Джош Ачимпонг
23 Англия зщ Трево Чалоба
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
27 Франция зщ Мало Гюсто
24 Англия зщ Рис Джеймс
10 Англия пз Коул Палмер
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
41 Бразилия нп Эстевао
20 Бразилия нп Жоао Педро
7 Португалия нп Педру Нету
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Англия Калум Макфарлейн (и.о.)
История личных встреч
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Челси2 : 0Фулхэм
20.04.2025 Англия — Премьер-лига 33-й тур Фулхэм1 : 2Челси
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Челси1 : 2Фулхэм
13.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Челси1 : 0Фулхэм
02.10.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Фулхэм0 : 2Челси
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси2 : 0Фулхэм
03.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Челси0 : 0Фулхэм
12.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Фулхэм2 : 1Челси
01.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Челси2 : 0Фулхэм
16.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Фулхэм0 : 1Челси
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Фулхэм2 : 2
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Фулхэм
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 1Фулхэм
22.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Фулхэм1 : 0
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 2 : 1Фулхэм
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Челси
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Челси2 : 2
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Челси1 : 2
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 2 : 2Челси
16.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 1 : 3Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2048
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2042
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2034
5
Лига Европы
Челси2031
6 Манчестер Юнайтед2031
7 Брентфорд2030
8 Сандерленд2030
9 Ньюкасл Юнайтед2029
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Фулхэм2028
12 Эвертон2028
13 Тоттенхэм Хотспур2027
14 Кристал Пэлас2027
15 Борнмут2023
16 Лидс Юнайтед2022
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close