Цыганков способен неожиданно расстаться с Жироной

07-01-2026 00:39

Турецкий клуб «Трабзонспор» проявляет интерес к украинскому вингеру Виктору Цыганкову, который выступает за каталонскую «Жирону», сообщают источники из Турции.

Примечательно, что на позиции правого вингера в составе «Трабзонспора» уже выступает другой украинский футболист – Александр Зубков.

В текущем сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 14 матчей на клубном уровне, забив 5 голов и сделав 2 результативные передачи. В соответствии с данными портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее поступала информация о заинтересованности в Викторе Цыганкове со стороны испанского клуба «Вильярреал».

Таким образом, перспективы украинского полузащитника выглядят многообещающе, учитывая растущий интерес со стороны клубов из разных европейских чемпионатов. Его активные действия на поле и стабильная результативность делают его ценным приобретением для потенциальных новых команд. «Трабзонспор», укрепляя позиции в турецкой Суперлиге, рассматривает вариант усиления состава с помощью игрока, который уже показал высокий уровень мастерства на зарубежном футбольном рынке.