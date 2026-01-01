Лацио - Фиорентина 07 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 07-01-2026 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
07 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Фиорентина, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Фиорентина
Флоренция
|94
|вр
|Иван Проведель
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|32
|пз
|Данило Катальди
|26
|пз
|Тома Башич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|9
|нп
|Педро Родригес
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|27
|пз
|Шер Ндур
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Стефано Пиоли
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|1 : 1
|10.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|0 : 4
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 3
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|5 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Рома
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Комо
|17
|30
|7
|Болонья
|17
|26
|8
|Аталанта
|18
|25
|9
|Лацио
|18
|24
|10
|Торино
|18
|23
|11
|Сассуоло
|18
|23
|12
|Удинезе
|18
|22
|13
|Кремонезе
|18
|21
|14
|Кальяри
|18
|18
|15
|Парма
|17
|18
|16
|Лечче
|17
|17
|17
|Дженоа
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Верона
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|18
|12