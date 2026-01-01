23:09 ()
Лацио - Фиорентина 07 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 07-01-2026 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
07 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Лацио
Фиорентина

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Фиорентина, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Фиорентина
Флоренция
94ИталияврИван Проведель
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
3ИталиязщЛука Пеллегрини
17ПортугалиязщНуну Тавареш
32ИталияпзДанило Катальди
26ХорватияпзТома Башич
8ФранцияпзМаттео Гендузи
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
22ИталиянпМаттео Канчелльери
9ИспаниянпПедро Родригес
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
15ИталиязщПьетро Комуццо
6ИталиязщЛука Раньери
65ИталиязщФабьяно Паризи
5ХорватиязщМарин Понграчич
8ИталияпзРоландо Мандрагора
27ИталияпзШер Ндур
44ИталияпзНиколо Фаджоли
91ИталиянпРоберто Пикколи
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияСтефано Пиоли
ИталияПаоло Ваноли
История личных встреч
26.01.2025Италия — Серия А22-й турЛацио1 : 2Фиорентина
22.09.2024Италия — Серия А5-й турФиорентина2 : 1Лацио
26.02.2024Италия - Серия А26-й турФиорентина2 : 1Лацио
30.10.2023Италия - Серия А10-й турЛацио1 : 0Фиорентина
29.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турЛацио1 : 1Фиорентина
10.10.2022Италия - Серия АСерия А. 9-й турФиорентина0 : 4Лацио
05.02.2022Италия - Серия А24-й турФиорентина0 : 3Лацио
27.10.2021Италия - Серия А10-й турЛацио1 : 0Фиорентина
08.05.2021Италия - Серия А35-й турФиорентина2 : 0Лацио
06.01.2021Италия - Серия А16-й турЛацио2 : 1Фиорентина
04.01.2026Италия — Серия А18-й турЛацио0 : 2
27.12.2025Италия — Серия А17-й тур1 : 1Лацио
20.12.2025Италия — Серия А16-й турЛацио0 : 0
13.12.2025Италия — Серия А15-й тур0 : 1Лацио
07.12.2025Италия — Серия А14-й турЛацио1 : 1
04.01.2026Италия — Серия А18-й турФиорентина1 : 0
27.12.2025Италия — Серия А17-й тур1 : 0Фиорентина
21.12.2025Италия — Серия А16-й турФиорентина5 : 1
18.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 6-й тур1 : 0Фиорентина
14.12.2025Италия — Серия А15-й турФиорентина1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1739
2
Лига чемпионов
Милан1738
3
Лига чемпионов
Наполи1737
4
Лига чемпионов
Ювентус1833
5
Лига Европы
Рома1833
6
Лига конференций
Комо1730
7 Болонья1726
8 Аталанта1825
9 Лацио1824
10 Торино1823
11 Сассуоло1823
12 Удинезе1822
13 Кремонезе1821
14 Кальяри1818
15 Парма1718
16 Лечче1717
17 Дженоа1815
18
Зона вылета
Верона1712
19
Зона вылета
Пиза1812
20
Зона вылета
Фиорентина1812

