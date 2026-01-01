23:08 ()
Свернуть список

Барселона - Атлетик 07 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 07-01-2026 21:00
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
07 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, 1/2 финала
Барселона
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетик Б, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
22.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Барселона4 : 0Атлетик Б
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Атлетик Б0 : 3Барселона
08.01.2025 Суперкубок Испании 1/2 финала Атлетик Б0 : 2Барселона
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Барселона2 : 1Атлетик Б
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетик Б0 : 0Барселона
24.01.2024 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б4 : 2 ДВБарселона
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Барселона1 : 0Атлетик Б
12.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Атлетик Б0 : 1Барселона
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Барселона4 : 0Атлетик Б
27.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Барселона4 : 0Атлетик Б
03.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 0 : 2Барселона
21.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 0 : 2Барселона
16.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 0 : 2Барселона
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Барселона2 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Барселона2 : 1
03.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 1 : 1Атлетик Б
22.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Атлетик Б1 : 2
18.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 0 : 1 ДВАтлетик Б
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 2 : 0Атлетик Б
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Атлетик Б0 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close