Барселона - Атлетик 07 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 07-01-2026 21:00
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
07 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетик Б, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 3
|08.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|0 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|24.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|4 : 2 ДВ
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|4 : 0
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 2
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 2
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|18.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 1 ДВ
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0