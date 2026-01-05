Гарри Кейн прокомментировал своё будущее в «Баварии»

Дата публикации: 05-01-2026 11:24

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о возможном продлении контракта с мюнхенским клубом.

«Продление соглашения с «Баварией»? Да, это вполне реально. На 100 процентoв. Такие переговоры обязательно должны состояться, как я уже отмечал ранее. Я уверен, что обсуждение будет, но на данный момент мой главный приоритет - текущий сезон. Шансы на пролонгацию довольно высоки. Сейчас нет другого клуба, где бы я хотел быть больше, чем в «Баварии», - приводит слова Гарри Кейна журналист Флориан Плеттенберг на своих страницах в соцсетях.

В прошлом году Гарри Кейн вместе с мюнхенской «Баварией» завоевал титул чемпиона Германии, став для себя обладателем первого серьезного клубного трофея в карьере в возрасте 32 лет. Позже форвард вместе с командой выиграл и Суперкубок страны, добавив еще одну награду в свою коллекцию. В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 30 матчах за «Баварию» во всех соревнованиях, где сумел отличиться уже 33 голами и четырьмя результативными передачами. Таким образом, он остается одним из ключевых игроков клуба и продолжает показывать высокую результативность на поле. Будущее нападающего в «Баварии» остается предметом интереса для многих болельщиков, но сам футболист дает понять, что настроен серьезно и готов к обсуждению нового контракта.