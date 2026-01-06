Директор «Баварии» о контракте Юпамекано: «Чем дольше жуёшь жвачку, тем быстрее уходит вкус»

Дата публикации: 06-01-2026 00:39

Главный исполнительный директор мюнхенской "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с одним из ключевых защитников клуба - Деотшанкюлем Юпамекано.

"Юпа [Юпамекано] уже получил от нас предложение о новом контракте, причем мы его улучшили по сравнению с первоначальной версией. Мы неоднократно обсуждали это предложение как с его агентами, так и недавно поговорили с ним лично. Я считаю, что Юпа должен принять нынешние условия, потому что мы не намерены делать еще более выгодное предложение. Затягивать этот процесс нельзя, и я не хочу сейчас называть конкретные сроки, так как они станут известны позже. Если долго жевать жвачку - ее вкус, в конце концов, уходит. Поэтому медлить с решением не следует, так же, как и с растянутым пережевыванием жвачки", - приводит слова Дрезена издание T-online.

Напомним, что Юпамекано пополнил ряды мюнхенской "Баварии" летом 2021 года, перейдя из "РБ Лейпциг". С начала текущего сезона защитник принял участие в 21 матче во всех официальных турнирах клуба и отличился одним голом. По данным портала Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость француза оценивается в 60 миллионов евро.