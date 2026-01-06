Фабио Капелло выделил лучшего футболиста среди своих подопечных

Дата публикации: 06-01-2026 00:50

Известный итальянский футбольный тренер Фабио Капелло рассказал о своих впечатлениях от лучших футболистов, с которыми ему довелось работать за годы карьеры.

- Кто, на ваш взгляд, является лучшим игроком, который был у вас в команде?

- Без сомнения, это Роналдо, прославленный бразильский форвард. Если говорить о втором месте, то совсем немного уступает ему ван Бастен. Когда я возглавил команду с Роналдо, он был свободен от травм, однако особой тяги к работе на тренировках не показывал. У Роналдо был свой взгляд на жизнь - он не стремился к диетам, наслаждался каждым днем... В итоге я был вынужден отпустить его из Реала. Но вопрос о лучшем игроке для меня остается простым - это, конечно, Роналдо.

- Есть мнение, что многие выдающиеся бразильцы, как и Роналдиньо, нередко недооценивали тренировки.

- Главная его проблема была не в отсутствии тренировок, а именно в лишнем весе. В Реале он весил 94 кг, и я решил спросить: "Сколько ты весил, когда выиграл Чемпионат мира-2002 в Японии?" Он ответил: "84". Тогда я сказал: "Ронни, значит сейчас у тебя на 10 кг больше нормы". Эти слова я говорил ему открыто, и эту историю приводит Marca.

Фабио Капелло отметил, что несмотря на недостаточную дисциплину, талант Роналдо был невероятен, и именно это качество выделяло его среди всех других футболистов.