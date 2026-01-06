«Барселона» опередила «Интер» и согласовала возвращение Жоау Канселу

Дата публикации: 06-01-2026 12:25

«Барселона» достигла договорённости о трансфере португальского защитника «Аль-Хиляля» Жоау Канселу. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х. По его данным, каталонский клуб согласовал условия аренды игрока до конца сезона 2025-2026, за которую заплатит саудовскому коллективу 4 миллиона евро.

Источник отмечает, что кроме «Барселоны», активный интерес к португальцу проявлял миланский «Интер». Итальянский клуб сделала конкретные шаги для возвращения Канселу, но сам футболист предпочёл вновь надеть футболку «Барселоны», выразив личную заинтересованность в переходе именно в стан каталонцев. Известно, что игрок приостановил переговоры с «Интером», несмотря на их желание оформить трансфер.

Напомним, Жоау Канселу 31 год. Он присоединился к «Аль-Хилялю» летом 2024 года, однако за этот недолгий период успел провести в составе команды шесть официальных матчей, отличившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Контракт португальца с клубом из Саудовской Аравии подписан до окончания июня 2027 года. Стоимость игрока, по данным авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 10 миллионов евро.

Карьера Канселу богата на выступления в ведущих европейских лигах. Он уже защищал цвета «Интера» и «Барселоны» ранее, а также играл за такие команды как «Валенсия», «Ювентус» и «Манчестер Сити». Возвращение португальца в Ла Лигу можно считать значимым событием для каталонцев, которые рассчитывают укрепить оборону и повысить результативность на международной арене благодаря опыту и универсализму футболиста. По мнению экспертов, подписание аренды усилит конкуренцию в линии защиты и придаст новой динамики в построении игры «Барселоны».