Икона Барселоны может стать новым тренером Манчестер Юнайтед после отъезда Аморима

Дата публикации: 06-01-2026 12:28

Известный бывший футболист испанской «Барселоны» Хави Эрнандес рассматривается в качестве главного кандидата на пост главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» после увольнения их предыдущего наставника Рубена Аморима.

Специалист, которому 45 лет, считает клуб из Премьер-лиги подходящим местом для продолжения своей тренерской карьеры, поскольку его ценности и видение развития команды совпадают с философией «красных дьяволов». Тем не менее, назначение Хави потребует от клуба значительных финансовых инвестиций, особенно чтобы усилить состав новыми игроками.

Эрнандес настаивает на получении гарантий от руководства, что его не снимут с должности в случае временных неудач. Он намерен работать над долгосрочным проектом, стремясь к стабильному развитию команды, и хочет получить достаточно времени для реализации своей стратегии.

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада является давним поклонником Хави Эрнандеса и занимает ключевую роль в структуре INEOS, что дает ему значительное влияние в процессе выбора нового главного тренера клуба.