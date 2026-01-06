12:53 ()
Свернуть список

Икона Барселоны может стать новым тренером Манчестер Юнайтед после отъезда Аморима

Дата публикации: 06-01-2026 12:28

Известный бывший футболист испанской «Барселоны» Хави Эрнандес рассматривается в качестве главного кандидата на пост главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» после увольнения их предыдущего наставника Рубена Аморима.

Специалист, которому 45 лет, считает клуб из Премьер-лиги подходящим местом для продолжения своей тренерской карьеры, поскольку его ценности и видение развития команды совпадают с философией «красных дьяволов». Тем не менее, назначение Хави потребует от клуба значительных финансовых инвестиций, особенно чтобы усилить состав новыми игроками.

Эрнандес настаивает на получении гарантий от руководства, что его не снимут с должности в случае временных неудач. Он намерен работать над долгосрочным проектом, стремясь к стабильному развитию команды, и хочет получить достаточно времени для реализации своей стратегии.

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада является давним поклонником Хави Эрнандеса и занимает ключевую роль в структуре INEOS, что дает ему значительное влияние в процессе выбора нового главного тренера клуба.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close