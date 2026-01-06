12:53 ()
Мудрик утратил возможность сократить срок дисквалификации

Дата публикации: 06-01-2026 12:30

 

Спортивный юрист Илья Скоропашкин поделился мнением о ситуации с командой вингера сборной Украины Михаила Мудрика, отметив, что они совершили ошибку, согласившись на открытие пробы "Б". По его словам, это решение стоило упущенной возможности смягчить срок дисквалификации:

Если нарушение было непреднамеренным, наказание может варьироваться от двух лет и меньше. В случае же умышленного нарушения стандартный срок санкции установлен в четыре года. Однако, если спортсмен сотрудничает со следствием и добровольно признает нарушение, срок может быть сокращён до трёх лет.

Таким образом, в ситуации, когда невозможно доказать непреднамеренность нарушения, открытие пробы "Б" становится стратегической ошибкой. Это лишает спортсмена шанса на значительное сокращение срока дисквалификации благодаря добровольному признанию.

Отказ от пробы "Б" с признанием вины позволил бы автоматически уменьшить срок санкции с четырёх до трёх лет, а при наличии убедительных доказательств отсутствия серьёзной вины — и до ещё меньших сроков.

По мнению юриста, попытки выиграть время посредством открытия пробы "Б" для поиска версии — это неправильный путь, который в итоге ведёт только к негативным последствиям для спортсмена.

