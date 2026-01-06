Алжир одолел сборную ДР Конго и вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций

Дата публикации: 06-01-2026 21:51

В 1/8 финала Кубка африканских наций прошёл захватывающий матч между сборными Алжира и Демократической Республики Конго. Со счётом 1:0 в упорной борьбе победу одержала команда Алжира. Поединок проходил на стадионе "Мула Эль-Хассан" в Рабате, Марокко. Главным арбитром матча был Мохамед Мааруф из Египта.

Основное время встречи не принесло ни одной забитой шайбы - обе команды продемонстрировали надёжную оборону и сыграли осторожно. Судьба матча решилась только в дополнительное время. На 119-й минуте Адиль Бульбина точным ударом забил решающий гол, который и вывел сборную Алжира в следующий этап турнира.

В четвертьфинале Кубка африканских наций сборная Алжира сыграет против команды Нигерии. Этот матч, безусловно, будет одним из центральных противостояний турнира.

Кубок африканских наций 2025 проходит на полях Марокко. В розыгрыше титула принимают участие 24 сборные, разбитые на шесть групп. Соревнования продлятся до 18 января. Действующим обладателем трофея является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале прошлого Кубка Африки в 2023 году победила Нигерию со счётом 2:1, став сильнейшей командой континента.