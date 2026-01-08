«Аталанта» одержала победу над «Болоньей» в матче 19-го тура Серии А

02:31 ()
В 19-м туре чемпионата Италии по футболу прошел интересный матч между командами Болонья и Аталанта. Игра состоялась на стадионе Ренато Далль'Ара, который находится в Болонье. Главным судьей встречи был Марко Ди Белло. Гостевой коллектив оказался сильнее и праздновал победу со счетом 2:0.

Исход матча решил форвард Аталанты Никола Крстович. Именно он открыл счет на 37-й минуте первой половины встречи, успешно реализовав голевой момент. Во втором тайме, когда часы показывали 60-ю минуту, тот же Крстович удвоил преимущество своей команды, оформив дубль. Болонья предприняла попытки отквитать хотя бы один мяч, но оборона гостей оказалась на высоте.

После этой победы Аталанта набрала 28 очков в 19 сыгранных матчах и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А. Болонья находится на восьмой позиции, имея в своем активе 26 очков. Первым местом продолжает владеть миланский Интер, который заработал 39 баллов на данный момент. Турнирная борьба набирает обороты!

