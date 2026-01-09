«Ливерпуль» сообщил о трансфере 18-летнего защитника

Дата публикации: 09-01-2026 23:00

«Ливерпуль» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с 18-летним центральным защитником Мором Талла Ндиайе.

Сенегальский футболист, которому в начале этого месяца исполнилось 18 лет, присоединяется к молодежной команде «красных». Ранее он выступал за клуб «Амети», который находится на его родине в Сенегале. Молодой защитник получил высокую оценку за свои выступления на международной арене - он принимал участие в чемпионате мира по футболу среди юношей до 17 лет, который проходил в ноябре, где он провёл четыре матча и выходил вместе со своей сборной в стадию плей-офф. Кроме того, Ндиайе также был вызван в национальную команду Сенегала до 18 лет, продолжая укреплять свою репутацию одного из самых перспективных молодых игроков своей страны.

В заявлении «Ливерпуля» отмечается, что клуб рассчитывает на дальнейшее развитие игрока и его вклад в успехи молодежного состава.

После 21 тура текущего розыгрыша чемпионата Англии команда из Ливерпуля набрала 35 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.