«Ливерпуль» озвучил «Ювентусу» сумму, за которую готов купить Федерико Кьезу

Дата публикации: 09-01-2026 23:01

Футбольный клуб "Ливерпуль" уведомил "Ювентус" о том, что туринцы могут рассматривать возможность возвращения нападающего Федерико Кьезы, если готовы выложить за игрока сумму около 10 млн евро. Об этом сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport. Переговоры между двумя клубами начались после того, как сам Кьеза выразил желание вновь защищать цвета "Ювентуса" ради получения большего игрового времени и возвращения на прежний уровень.

По сведению источника, руководство "Ливерпуля" полагает, что продажа Кьезы за такую сумму позволит клубу не потерять деньги и поддержит финансовую устойчивость, несмотря на рыночную стоимость футболиста, которая согласно Transfermarkt сейчас оценивается примерно в 18 млн евро. Напомним, Федерико Кьеза выступал за "Ювентус" с 2020 по 2024 год, после чего перебрался в Англию. Его контракт с "красными" рассчитан до лета 2028 года, однако ограниченное количество игрового времени подталкивает футболиста к смене клуба.

Таким образом, возможное возвращение Кьезы в "Ювентус" может стать выгодным решением для обеих сторон - "Ливерпуль" сохраняет экономическую стабильность, а "Ювентус" получает опытного нападающего по разумной цене. Переговоры продолжаются, и итоговая сумма может зависеть от позиции клубов и самого игрока.