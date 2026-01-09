«Манчестер Юнайтед» назначил переговоры с Сульшером на субботу, 10 января

Дата публикации: 09-01-2026 23:07

Клуб Манчестер Юнайтед собирается провести переговоры с Уле-Гуннаром Сульшером относительно возможного назначения его на должность временного главного тренера. Встреча запланирована на субботу, 10 января. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

По имеющейся информации, ранее состоялись дистанционные переговоры между Сульшером и руководством Манчестер Юнайтед, однако клуб настаивает на необходимости проведения официальной личной встречи, чтобы окончательно обсудить детали возможного возвращения норвежского специалиста. Ведутся переговоры и по другим кандидатам.

В частности, альтернативным вариантом для клуба рассматривается Майк Кэррик. Встреча с ним уже была проведена в четверг, 8 января, и руководство Манчестер Юнайтед также оценило его кандидатуру на пост главного тренера.

Напомним, Сульшер уже возглавлял Манчестер Юнайтед с 2018 по 2021 год и знаком с клубом изнутри. Недавно, 5 января, Манчестер Юнайтед официально сообщил об уходе Рубена Аморима с поста главного тренера. Португальский тренер работал с командой с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года, после чего занялся поиском нового вызова в своей карьере. Руководство Манчестер Юнайтед сейчас рассматривает несколько вариантов, чтобы выбрать наилучшего кандидата, который сможет стабилизировать положение клуба и вывести его на новые высоты.