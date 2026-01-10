Дортмундская «Боруссия» спаслась от поражения в добавленное время матча с «Айнтрахтом»

Дата публикации: 10-01-2026 01:44

В рамках 16-го тура чемпионата Германии сезона 2025/2026 прошёл захватывающий матч между франкфуртским Айнтрахтом и дортмундской Боруссией. Встреча состоялась на стадионе Франкфурт Арена и завершилась результативной ничьей - 3:3. Болельщики могли следить за этим зрелищным поединком благодаря прямой трансляции на сервисе Okko, а также на странице Okko на Чемпионате.

Счёт открыл нападающий гостей Максимилиан Байер, воспользовавшись ошибкой защиты соперника. Однако вскоре полузащитник Айнтрахта Джан Узун реализовал пенальти и сравнял счёт. На 68-й минуте Феликс Нмеча точным ударом вновь вывел "шмелей" вперёд. Ответ хозяев последовал быстро - на 71-й минуте Юнес Эбнуталиб отличился, вновь восстановив равновесие. Уже в добавленное время - на 90+2-й минуте - Махмуд Дауд забил гол, который едва не принёс Франкфурту победу. Но развязка наступила всего через четыре минуты, когда Карни Чуквуэмека установил окончательный счёт на табло, спася Боруссию от поражения.

После шестнадцати туров Боруссия набрала 33 очка и уверенно идёт на второй позиции в таблице, в то время как Айнтрахт с 26 очками располагается на седьмом месте. В предыдущем туре франкфуртцы сыграли вничью с Гамбургом - 1:1, а "шмели" одержали победу над Боруссией из Мёнхенгладбаха - 2:0. Впереди у Айнтрахта встреча со Штутгартом (13 января), а команда Нико Ковача в тот же день сыграет с Вердером.