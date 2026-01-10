Шахтер одержал победу в конкуренции с Динамо и подписал двух бывших игроков сборной Украины

Дата публикации: 10-01-2026 01:50

Перед стартом сезона 2007/2008 футбольный клуб «Шахтер» успешно выиграл борьбу за трансфер двух значимых игроков у «Динамо».

Согласно информации от журналиста Игоря Цыганыка, Александр Гладкий и Рустам Худжамов, выступающие на тот момент за ФК «Харьков», получили предложения от обоих клубов — «Динамо» и «Шахтер», однако сделали выбор в пользу донецкой команды, так как условия контракта там оказались более выгодными.

Со временем Гладкий всё же перешел в «Динамо», а Худжамов ранее имел опыт работы в структурах киевского клуба.

Известный украинский нападающий Александр Гладкий недавно вспомнил о своем переходе из харьковского клуба в донецкий «Шахтер», подчеркнув значимость этого этапа своей карьеры и влияние, которое этот трансфер оказал на дальнейшее развитие футболиста.

Этот переход стал ключевым моментом для Гладкого, так как он позволил ему проявить себя на более высоком уровне и получить новые профессиональные возможности. Кроме того, выбор «Шахтера» свидетельствует о том, насколько такие трансферы могли влиять на расстановку сил между ведущими украинскими клубами в то время.

Таким образом, история трансфера Александра Гладкого и Рустама Худжамова наглядно показывает конкуренцию между «Динамо» и «Шахтером» за молодых талантливых игроков, что было характерно для украинского футбола того периода.