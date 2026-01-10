Топовый игрок УПЛ рассказал о мечте выступать за сборную другой страны

Дата публикации: 10-01-2026 22:47

Вратарь черкасского клуба ЛНЗ, украинец Алексей Паламарчук, поделился своими мыслями о желании выступать за сборную Молдовы:

"Хотел бы ли я играть за Украину? Конечно, прежде всего да. Это моя детская мечта, от которой я не намерен отказываться. Я выразил своё мнение – и его так и опубликовали. Тогда мне это казалось интересной возможностью, я начал об этом задумываться, но теперь осознаю, что будет сложно."

"В первую очередь это связано с большим количеством проблем, которые, если честно, мне не нужны. Тем более я украинский футболист и прекрасно понимаю, что хочу защищать цвета именно сборной Украины."

Отметим, что в апреле 2025 года Алексей Паламарчук установил уникальный рекорд украинской Премьер-лиги, отбив шесть пенальти подряд, что является выдающимся достижением в истории чемпионата.