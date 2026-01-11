20:29 ()
Карседо может получать свыше €2,5 млн в год в «Спартаке»

Дата публикации: 11-01-2026 15:04

«Спартак» сделал привлекательное предложение испанскому тренеру Хуану Карлосу Карседо, предложив ему зарплату выше 2,5 миллиона евро за сезон, чтобы именно он возглавил столичную команду. Об этом информирует авторитетное издание ShootandGoal.

По данным источника, руководство московского клуба также рассматривало кандидатуру главного тренера «Гёзтепе» Станимира Стойлова и предлагало ему схожие условия - сопоставимый оклад и длительный контракт. Однако переговоры с болгарским специалистом не закончились успехом, и красно-белые приняли решение остановиться на кандидатуре испанского наставника.

В понедельник, 5 января, «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Карседо. Соглашение будет действовать до лета 2028 года, предоставляя тренеру возможность реализовать долгосрочные планы и вывести красно-белых на новый уровень. Ранее Карседо успешно работал с кипрским клубом «Пафос», где проявил себя как амбициозный и перспективный специалист.

Теперь болельщики и эксперты с интересом ожидают, как Хуан Карлос Карседо проявит себя в российской Премьер-лиге и сможет ли он оправдать возложенные надежды, укрепив позиции «Спартака» в чемпионате.

